Dal Comune di Druogno un sostegno alla Pro Vigezzo Uno stanziamento economico per l'impegno della Pro nella promozione dell’attività sportiva e dei suoi valori per Druogno e per tutto il territorio della valle

La giunta Zanoletti ha deliberato l'erogazione di un contributo alla U.S.D. Pro Vigezzo. La motivazione va letta nell'impegno profuso in Valle Vigezzo da parte della società calcistica "nell’inserimento e nella preparazione del gioco del calcio sia nel campionato di terza categoria che a livello giovanile". La giunta ha pertanto stanziato un contributo straordinario di € 300,00 a favore della Pro "per il contributo svolto alla promozione dell’attività sportiva e dei suoi valori per Druogno e per tutto il territorio della valle".