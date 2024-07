''Oltre i danni alla struttura e quelli economici, ora arrivano anche le disdette''

Mentre sono in corso i lavori di sgombero e ripristino dei principali servizi, la Macugnaga esprime forte preoccupazione non solo per strade e abitazioni, ma anche per le numerose attività commerciali. In particolare, ristoranti e alberghi, che devono fare i conti non solo con i danni strutturali, ma anche e soprattutto con i danni economici che derivano dall’impossibilità per turisti e clienti di raggiungerli.

Portavoce delle difficoltà dei gestori di strutture ricettive Francesco Valente, titolare del rifugio Oberto Maroli sul Monte Moro. “Gestisco due rifugi, uno a 2000 metri e uno a 3000 - spiega- . Attualmente mi trovo in quello più basso, completamente bloccato e senza energia elettrica”.

Bastano queste poche parole per comprendere la complicata situazione che le attività commerciali stanno affrontando. Dice Valente: “Oltre ai danni alla struttura, ciò comporta enormi danni economici: senza elettricità tutti i generi alimentari che abbiamo qui andranno a male”.

E non è tutto. Con le strade non percorribili, nei prossimi giorni bisogna fare i conti con decine di prenotazioni che vengono annullate. “Lo stesso vale per il rifugio a 3000 metri: lì l’alluvione non è arrivata, ma per ora non c’è possibilità di raggiungerlo, quindi perderemo centinaia di clienti”, spiega ancora Valente. In più, l'annullamento della Fiera di San Bernardo comporta un'ulteriore perdita economica.

Per rendere nuovamente i rifugi raggiungibili bisogna attendere il ripristino della seggiovia, attualmente chiusa. In dirittura d’arrivo, invece, il ripristino della funivia.