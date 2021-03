Forza Italia interviene sulla chiusura della Polizia Stradale di Domodossola Cristina: “Ci meraviglia che l'attuale governo abbia potuto permettere la chiusura del distaccamento domese”

Forza Italia interviene dopo la notizia della conferma della chiusura del Distaccamento Polizia Stradale di Domodossola diffusa dal sindacato Siulp. L'onorevole azzurra Mirella Cristina sottolinea come tutti gli esponenti politici del Centro-Destra si siano battuti per evitare la perdita di questo presidio, "Importante e fondamentale- afferma- perché stiamo parlando di un'area di confine e per di più con un Paese extraeuropeo. Sono ben 2 i valichi di frontiera con la Svizzera in Ossola. Ci meraviglia che l'attuale governo abbia potuto permettere la chiusura del distaccamento domese - conclude l'on. Cristina - punto strategico per il controllo e la sicurezza del territorio e dei suoi cittadini".

Le fa eco la coordinatrice cittadina di Forza Italia Marina Oliva. Oliva aggiunge che il presidio è a servizio anche di tutte le valli ossolane e rimarca come sia assurdo che i risparmi siano fatti ai danni della sicurezza a fronte di spese per investimenti inutili effettuati negli ultimi mesi dallo sprovveduto governo giallorosso, sordo alle ragioni avanzate pure dal sindaco di Domodossola Pizzi per scongiurare il venir meno del distaccamento.