Macugnaga: ripristinati i servizi primari, ora si attendono i sopralluoghi

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno il maltempo ha colpito diverse zone dell’Ossola; a subire i maggiori danni è stata la Valle Anzasca, e in particolare il comune di Macugnaga, colpito da un violento nubifragio che ha causato esondazioni e allagamenti.

I soccorritori e i vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per evacuare le famiglie in difficoltà, prosciugare diversi locali e ripulire le strade dai detriti. Già nella mattinata di oggi, 1° luglio, i servizi primari risultano ristabiliti: “Abbiamo ripristinato l’energia elettrica e il gas”, spiega il vicesindaco di Macugnaga Claudio Meynet. “I lavori sull’acquedotto saranno invece quelli più delicati e che richiederanno un po’ più di tempo; siamo però già riusciti a portare l’acqua sanitaria nelle case che ne erano rimaste sprovviste”.

Anche gli sfollati, circa 40 persone in tutto, hanno avuto la possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni o – nei casi in cui si sono verificati maggiori danni - di trovare una consona sistemazione in attesa che le case tornino agibili in tutta sicurezza.

Al momento, dunque, la situazione risulta essere sotto controllo grazie soprattutto all’instancabile lavoro dei soccorritori e dei vigili del fuoco. Ma non solo: la comunità di Macugnaga si è unita, ognuno ha messo a disposizione ciò che poteva. “Gli albergatori hanno messo a disposizione le proprie strutture per ospitare gli sfollati e i vigili del fuoco – spiega ancora Meynet -. Bar e ristoranti hanno fornito alimenti e beni di prima necessità a chi ne aveva bisogno. Abbiamo creato un sistema che ha coinvolto tutta la comunità”.

Nella giornata di oggi sono in programma i primi sopralluoghi, al termine dei quali sarà possibile stabilire con certezza la portata dei danni causati dal nubifragio. Allo stesso tempo, è atteso un sopralluogo da parte di Anas per verificare la situazione della viabilità: al momento, le strade sono già percorribili, ma limitatamente: il passaggio è consentito a chi deve entrare e uscire dal comune per motivi lavorativi o di necessità. Infine, si procederà con la pulizia e il prosciugamento di abitazioni, strade e locali.