Endas Vco, Bossone confermato presidente Si è votato per il rinnovo del consiglio provinciale

Mercoledì 4 febbraio si è celebrato in via telematica il Congresso provinciale di ENDAS VCO , con la nascita del primo Consiglio Provinciale dell’Ente nella nostra Provincia.

A seguito delle operazioni di candidatura e di voto è risultato eletto presidente provinciale, Moreno Bossone, che già da ottobre guidava , con l’incarico commissariale, il consesso del VCO.

Sono inoltre stati nominati componenti il Consiglio provinciale Pia Viola Emanuelli , Walter Cardini, Guido Tonietti, Chiara Tarenzi , Fabrizio Bianchi .

Revisore unico è Eleonora Gabriella Norbiato.

Il Consiglio si è riunito per l’attribuzione delle cariche interne nominando vice presidente Walter Cardini , a Chiara Tarenzi la carica di segretario e tesoriere.

Fondata nel 1946 ENDAS è un'istituzione molto nota ed operativa a livello nazionale nel mondo del no profit, del Terzo settore , con sedi in tutte le regioni ed in quasi tutte le province italiane.

Anche il Verbano Cusio Ossola, dove il numero di affiliate è in una costante crescita , ora la presenza è certamente più stabile .

Nelle prossime settimane saranno organizzate le prime attività del sodalizio , tra cui un confronto di comunicazione ed incontro con le pubbliche amministrazioni, e sarà altresì completata anche la governante del Comitato Regionale e del Comitato Nazione e relativi nuovi presidenti , ove ci si auspica che anche al nostro territorio siano attribuite delle rappresentanze .

Bossone , che già in passato ha avuto importanti ruoli nelle associazioni , a diversi livelli negli ultimi anni , come Unpli , Acli, Enaip , porta in dote il proprio bagaglio culturale e di conoscenza accumulato nel corso di quasi venti anni a favore del mondo no profit.

“La nascita effettiva del Comitato provinciale ENDAS VCO comporta un ulteriore passo avanti del mondo volontaristico anche nella nostra Provincia -ha dichiarato Bossone- . Sono molto onorato di poterlo rappresentare nel massimo livello provinciale ma soprattutto sono molto contento della composizione del nuovo Consiglio Provinciale al quale fanno parte persone di assoluta capacità e competenza che sempre si cono adoperate nel mondo del Terzo settore nel nostro territorio''.

Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni potrà contattarci inviando una mail all’indirizzo endas_vco@virgilio.ite visitando il sito internet www.endas.it”.