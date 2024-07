Due giorni di festa per ricordare Elia Folloni

I giovani di Baceno organizzano un grande evento per ricordare Elia Folloni, diciottenne che lo scorso anno è rimasto vittima di un incidente sulla superstrada, allo svincolo di Domodossola.

I suoi amici hanno dunque organizzato per il 6 e 7 luglio “Ricordando Marmot...Dai dai organizziamo!”. Sabato 6 luglio alle 16.00 è in programma l’inaugurazione di un tavolo in ricordo di Elia, al campo sportivo di Baceno. A seguire un aperitivo e alle 19.00 grigliata; infine, una serata di musica con dj Fube. Domenica 7 luglio dalle 12.00 una nuova grigliata.