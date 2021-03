Cambiano gli orari dell'Ecocentro di Crevoladossola

Si informano i cittadini di Crevoladossola, Masera, Montecrestese e Bognanco che a partire dal 1° marzo 2021 sarà avviato l'utilizzo congiunto del centro di raccolta rifiuti di Crevoladossola, localizzato in via Chavez.

Da questa data sarà ampliato in maniera definitiva l'orario di apertura secondo le seguenti modalità:

Lunedì pomeriggio: ore 14:00 - 17:00

Sabato mattina: ore 8:30 - 11:30

Sabato pomeriggio: ore 14:00 - 17:00

Questi orari saranno mantenuti durante tutto l'anno, aumentando così del 50% le ore di apertura disponibili.

L'accesso sarà consentito anche a tutte le utenze Tari di Masera e Bognanco che si aggiungono all'utilizzo storico delle utenze di Montecrestese e Crevoladossola.

Per le amministrazioni comunali è motivo di grande orgoglio riuscire a condividere gli sforzi e collaborare insieme per aumentare i servizi per cittadini. A questa collaborazione stavamo lavorando da oltre un anno e non possiamo che esprimere soddisfazione e ringraziare gli uffici comunali, di Conser e Consorzio Rifiuti per la disponibilità.

Nei prossimi progetti c'è anche la sistemazione infrastrutturale dell'Ecocentro costruendo una rampa di discesa e ampliando gli spazi di deposito di alcune categorie di rifiuto, quali il verde. Abbiamo infatti partecipato, per tramite del Consorzio Rifiuti, ad un bando regionale di cui siamo in attesa degli esiti, sperando di risultare vincitori.