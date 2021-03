Alice De Ambrogi: "Strategia Aree Interne, arrivano 12 milioni grazie ai governi Pd e all'onorevole Borghi"

Si è finalmente conclusa, in questi giorni, la fase istruttoria avviata tre anni fa dalla Regione Piemonte per portare a compimento l'iter per la realizzazione della Strategia Aree Interne individuate nel territorio regionale, tra cui anche la nostra Unione Montana della Valle Ossola.

Un percorso che ebbe inizio a suo tempo con il Ministro Barca durante il Governo Monti, proseguito poi con determinazione con i successivi Governi a guida PD ed in cui il nostro Partito ha creduto molto sin dai suoi albori.

L'importo totale assegnato di 12 milioni di euro (di cui 6.950.000 euro erogati dalla Regione attraverso fondi strutturali europei, 3.740.000 dallo Stato attraverso la Legge di stabilità e 1.337.500 di risorse pubbliche locali) permetterà di finanziare e realizzare importanti interventi utili ai territori delle aree montane ridando loro giusta centralità e servizi a supporto dei cittadini e delle attività produttive che vi operano.

Ci preme ringraziare tutti gli Amministratori dell'Unione che hanno dato un apporto determinante alla Regione per la realizzazione tecnica dell'istruttoria e l’On. Enrico Borghi per l’impegno profuso negli anni, sia in qualità di parlamentare che di consigliere speciale per l’attuazione della Snai, che ha permesso di giungere oggi finalmente alla fase di avvio degli interventi per il territorio Ossolano.

Alice De Ambrogi

Segretaria Provinciale