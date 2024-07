Gli Alpini di Vagna in festa nel fine settimana

Nuova festa campestre nel fine settimana del 6 e 7 luglio. Questa volta protagonista è il Gruppo alpini di Vagna: l’evento si tiene nell’area feste in località Tagliaroli.

La festa si apre il 6 luglio alle 18.00 con la tradizionale cena campestre; dalle 21.00 una serata danzante con la Tikozzi Band.

Si riparte poi domenica 7 luglio alle 10.00 con la seconda prova del campionato provinciale giovanile di corsa in montagna, in memoria dell’alpino Giovanni Allegranza. Alle 12.00 il pranzo e dalle 18.00 la cena con specialità alla griglia, polenta, gorgonzola, salamini e trippa. Dalle 20.30 si balla con l’orchestra Andrea Group. La festa si svolge anche in caso di maltempo.