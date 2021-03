Al via i lavori a Prestinone, strada chiusa per quasi due mesi

Cantieri aperti a Prestinone. La giunta comunale ha approvato l’avvio dei lavori di messa in sicurezza della viabilità nel tratto di via Vocogno. Per dar corso alle opere, da lunedì è chiuso al transito il tratto stradale compreso tra il parcheggio di via Vocogno e il numero civico 21 della stessa via. Sarà comunque garantito il transito pedonale ai residenti e ai mezzi di soccorso. I lavori sono stati affidati alla ditta As srl. La conclusione delle opere è prevista entro venerdì 7 maggio: fino ad allora la strada rimarrà chiusa.