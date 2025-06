Chiuso per tre giorni il ponte sull'Anza

Rimarrà chiuso per 3 giorni il ponte sul torrente Anza, che collega Piedimulera a Pieve Vergonte.

L’interruzione è in programma dall’1 al 3 luglio, dalle 8,45 alle 19, per consentire i lavori di carotaggio e i sondaggi del ponte, in vista dei lavori di ristrutturazione già previsti. Un intervento che supera di poco i 2 milioni di euro: un milione e 250 mila della Regione, 700 dalla Provincia e 100 mila dai due Comuni ossolani.

Il ponte, nato a metà Novecento, necessita di essere ricostruito e messo in sicurezza.

L’intervento prevede una nuova struttura in ferro e il raddoppio della carreggiata oggi larga 5,50 metri. Questo faciliterà anche il transito dei mezzi pesanti, visto che il ponte serve la Valle Anzasca e si trova in un’area interessata da piccole e medie aziende.

Nelle scorse settimane si era temuto che i finanziamenti saltassero dopo che il ministero delle Infrastrutture aveva deciso di tagliare gli investimenti alle province in tema di viabilità. Tagli che poi il Ministero ha cancellato: questo permetterà anche l’avvio dell’intervento al ponte sull’Anza.