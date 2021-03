Le previsioni meteo per il fine settimana

Il campo di alta pressione attualmente presente sul Piemonte sarà temporaneamente indebolito dal transito di una saccatura atlantica a nord delle Alpi, che causerà un moderato peggioramento sul Piemonte senza precipitazioni di rilievo. "Il successivo allontanamento verso est dell'onda atlantica favorirà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un'espansione verso l'Europa centrale di un promontorio anticiclonico di matrice africana che determinerà condizioni di tempo soleggiato con temperature in rialzo sul territorio piemontese".

SABATO 27 MARZO 2021

Nuvolosità: cielo parzialmente nuvoloso al primo mattino, con addensamenti maggiori sul Piemonte settentrionale e a ridosso dell'Appennino; in seguito rapide schiarite a partire da ovest, fino a cielo generalmente soleggiato dal pomeriggio. Possibili locali foschie e banchi di nebbia intorno all'alba sulle pianure. Precipitazioni: al primo mattino deboli a ridosso delle Alpi occidentali e settentrionali e, isolatamente, sul crinale appenninico di confine con la Liguria; possibili valori localmente moderati sul Verbano. Quota neve sui 1500-1700 m. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2000 m a nord e 2300-2400 m a sud. Venti: moderati occidentali sulle Alpi e meridionali sull'Appennino; n pianura venti deboli localmente moderati da sud sul basso Piemonte orientale e calmi sugli altri settori.

DOMENICA 28 MARZO 2021

Nuvolosità: cielo sereno sulle Alpi, parzialmente nuvoloso altrove per la presenza di nubi basse con ampie schiarite dalla tarda mattinata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino ai 2600-2700 m nella seconda parte della giornata.. Venti: moderati occidentali sulle Alpi in attenuazione in serata; calma di vento sugli altri settori ad eccezione di una debole ventilazione da sud nelle ore prima dell'alba su Appennino, Astigiano e Alessandrino.