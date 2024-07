Fabio Zeccola vince il torneo Leone a Roma

Fabio Zeccola vince il torneo Leone di Kickboxing nella finale per Oktagon a Roma. L'atleta ossolano si è aggiudicato l'incontro nella categoria 60kg contro Alan Bollettieri, che ha sostituito all'ultimo Tommaso Spampinato, costretto a rinunciare per un problema fisico.

E' stato un match combattuto fin dall'inizio da entrambi, in tre riprese da tre minuti ciascuno.

“E' stato un match abbastanza duro, sia per l'avversario sia per i postumi degli incontri precedenti – commenta Fabio Zeccola – . Ho stretto i denti ed ho portato a casa la cintura del torneo. Ora un po' di relax e testa alla prossima sfida. Ci tengo molto a ringraziare i folli che mi hanno seguito a Roma e chi mi ha sostenuto da lontano. Inoltre uno speciale ringraziamento al mio coach, Maurizio Mazzurri, che per me è come un padre ed al suo aiutante Carlo Bonanno".