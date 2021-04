Via libera a passeggiate, escursioni e trekking!

Con l'introduzione delle zone gialle abbiamo la possibilità di tornare ad esplorare il nostro immenso territorio: approfittiamone!

Non ci resta che scegliere un itinerario, preparare lo zaino e partire alla scoperta di qualche nuovo panorama, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta!

Il nostro territorio è così ricco e particolareggiato che offre itinerari per tutti i gusti:

Preferisci una rilassante passeggiata? Guarda questi itinerari:

- Escursione al Monte Barro di Agrano

- Camminata a Trontano e la via dei mulini (anello-corto)



Vuoi fare un’escursione in mtb senza dislivello?

- Escursione al Sass Malò e la Pieve di San Martino

Sei un amante delle lunghe passeggiate immerse nei boschi? Guarda questi itinerari:

- Trekking sul Sentiero della Salute Luigi Corti

- Passeggiata da Dagnente alla scoperta della cascata TINA BAUTINA e dei massi erratici



Ti piacciono i borghi antichi che profumano di storia e tradizioni?

- Trekking a Montecrestese e le sue frazioni (anello alto)

- Escursione da Pella al santuario della Madonna del Sasso

Vuoi ammirare il Lago Maggiore da un punto di vista panoramico?

- Monte Faiè

- Monte Camoscio e i Picasass

Se ancora non hai trovato il percorso che fa per te, lasciati ispirare dalla raccolta di itinerari su www.itinerarium.it!

Prima di intraprendere un’escursione ricordati di scaricare la Traccia GPX dell’itinerario che hai scelto, verifica sempre le condizioni meteo e tieni presente che il trekking non è una passeggiata. Se non sei in grado di superare un passaggio, torna indietro!