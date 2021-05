Piazza e marciapiedi saranno sistemati in centro a Villadossola

E’ di 96 mila euro l’importo dei lavori previsti in centro a Villadossola. Lavori che interesseranno Via Fabbri, Corso Italia e piazza della Repubblica. Si tratta di lavori concordati tra il Comune e la società Gemma, proprietaria della cava - oggi dismessa - sopra la Pianasca. Il progetto appena approvato va a sanare il contenzioso che si era aperto anni fa con la società Gemma. Che oggi interviene ‘sanando’ così di fatto i canoni di concessione dovuti dalla società provata relativi agli anni 2015 – 2016 – 2017 - 2018 ed in passato non versati al comune in forza dei contratti di concessione d’area per coltivazione di cava stipulati.

Verrà così ripristinata la pavimentazione di piazza della Repubblica e sistemati i marciapiedi di corso Italia e via Fabbri