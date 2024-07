Rappresentanza in Regione: il consiglio provinciale discute la proposta Costa

Giovedì prossimo, 4 luglio, il consiglio provinciale del Verbano Cusio Ossola discuterà l'ordine del giorno presentato dal consigliere Stefano Costa, capogruppo di IV Centro riformista per il Vco per una giusta rappresentanza democratica futura in seno al consiglio regionale del Piemonte.

L'ordine del giorno mira a impegnare il presidente della provincia a richiedere una modifica significativa alla Legge Regionale 19 luglio 2023, n. 12, al fine di garantire una rappresentanza equa per la nostra provincia montana, così come avviene per la provincia di Sondrio in regione Lombardia, per la quale è prevista la salvaguardia di un posto per il suo rappresentante che ha conseguito il maggior numero di preferenze nella competizione elettorale regionale.

La provincia del Verbano Cusio Ossola è una provincia interamente montana e confinante con uno Stato estero, come riconosciuto dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56. Questa specificità è ulteriormente confermata dalla legge regionale del Piemonte del 5 agosto 2020, n. 19. Tuttavia, l'attuale legge elettorale regionale non riflette adeguatamente questa unicità, penalizzando fortemente la nostra provincia in termini di rappresentanza nel consiglio regionale.

La legge attualmente in vigore prevede infatti che i seggi siano assegnati in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, il che ha portato, nelle ultime elezioni, all'assenza di un rappresentante eletto nella nostra circoscrizione ed alla nomina conseguente di un rappresentante del presidente Cirio, denominato sottosegretario, che, a tutt’oggi non riveste un ruolo ben definito nella giunta regionale, non parteciperà ai lavori del consiglio regionale e quindi non parteciperà all'attività legislativa dell'ente per i prossimi 5 anni, oltre a comportare un ulteriore esborso di denaro pubblico Questa situazione è inaccettabile per una provincia che, nonostante la sua piccola popolazione, ha una specificità montana riconosciuta a livello statale e regionale.

L'ordine del giorno presentato richiede l'inserimento di un nuovo comma all'articolo 12 della legge regionale. La modifica proposta garantirebbe che nella circoscrizione elettorale del Verbano Cusio Ossola, il candidato con il maggior numero di preferenze personali venga eletto al consiglio regionale, indipendentemente dal risultato complessivo della lista a cui è collegato.