Dal Nord Ovest. Perde il controllo del camion e finisce ribaltato fuori strada nella vicina Gattinara

Perde il controllo del camion e finisce ribaltato fuori strada. È quanto accaduto poco fa, nella mattinata di oggi 15 maggio, in via Rovasenda a Gattinara. L'incidente, autonomo, è avvenuto per cause da accertare. Nessuna ferita per il conducente del tir, che ora dovrà probabilmente essere recuperato con l'aiuto della gru. Intanto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto stanno valutando eventuali pericoli e mettendo in sicurezza l'area e il mezzo. Con loro anche i Carabinieri per rilievi e viabilità.