Ciclismo, Soldarini secondo a Rocca Canavese

Buon secondo posto per Lorenzo Soldarini a Rocca Canavese, nel trofeo quarto Pluto, vinto in volata da Riccardo Longo (Team Serio). Nella gara per Esordienti II anno, al podio raccolto da Soldarini , da rilevare anche i buoni piazzamenti degli altri corridori del Pedale Ossolan: 11° Sergio Globo e 18° Vittorio La Fata

Tra gli esordienti primo anno, il Pedale ha colto un 13° posto con Alessandro Cheula. La vittoria è andata a Niccolò Casalicchio del Madonna di Campagna.

Anna Longo Borghini (categoria Allieve) è giunta 16a al II Trofeo Binda giovanile donne che si è svolto a Curveglio, dove ha primeggiato Elisa Bianchi (Flandres Love-Sportland).