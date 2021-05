Un orso fotografato in Valle Vigezzo, ma è una fake news

Un orso fotografato in Valle Vigezzo nei boschi di Finero. La notizia è stata pubblicata da un quotidiano nazionale questa mattina. Si legge che l'animale sia stato fotografato da un escursionista.

Ma chi ha postato l'immagine nei giorni scorsi sul suo profilo Facebook spiega come sia un'immagine presa da internet. "Si tratta certo di un orso ma non in Valle Vigezzo, l'ho scaricata da internet". Spiega il giovane vigezzino da noi contattato questa mattina.

Una foto postata per scherzo, come tante volte accade sui social, che spesso vengono utilizzati fortunatamente anche per cercare un po' di leggerezza e di sorrisi.

Una settimana fa su Ossolanews, avevamo dato notizia che Domenico Bottinelli, vice sindaco di Malesco, alpinista e grande frequentatore della montagna, aveva fotografato delle impronte su un nevaio tra la Forcola e l’alpe Cortechiuso.