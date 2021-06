Un ragazzo di 25 anni, originario del Bangladesh, é stato ucciso nel suo appartamento in corso Francia, all'altezza del civico 95. Si tratta di Mohammad Ibrahim e lavorava come lavapiatti in un ristorante di Collegno.

A dare l'allarme é stato il coinquilino della vittima, che rientrando in casa ha scoperto il cadavere del giovane. Nell'appartamento dell'omicidio sono in corso i rilievi della Scientifica e sul posto è un atteso un dirigente di polizia.