Le previsioni meteo per il fine settimana

Temperature in netta salita nel weekend. "La progressiva rimonta di un anticiclone di origine africana sul nord Europa garantirà - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - condizioni stabili e soleggiate e un deciso aumento delle temperature, che nella giornata di domenica potranno raggiungere i 35°C sulle pianure".

SABATO 12 GIUGNO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per sviluppo di cumuli sui rilievi nelle ore centrali.

Precipitazioni: assenti salvo possibili isolati deboli rovesci di calore. Zero termico: in deciso aumento sui 4300-4500 m. Venti: deboli o localmente moderati da nordovest sulle Alpi e deboli variabili altrove; rinforzi da sud su Langhe e Roero, Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio e da nord in Valle Ossola in serata per locali condizioni di foehn.

DOMENICA 13 GIUGNO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso per formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi alpini in successivo transito sulle pianure.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in ulteriore lieve aumento sui 4500-4600 m. Venti: deboli nordoccidentali sulle Alpi con rinforzi in Valle d'Ossola al mattino; deboli a regime di brezza altrove con rinforzi da sud su Appennino e settori adiacenti nel pomeriggio e da est su pianure nordorientali in serata.