Legge elettorale, Preioni sulla proposta Costa: "Impossible che sia approvata dalla regione"

Nella giornata del 4 luglio il consiglio provinciale del Vco discute una proposta avanzata dal consigliere Stefano Costa. La richiesta è quella di una modifica alla legge elettorale della regione Piemonte che attualmente, stando a quanto si legge nell’ordine del giorno, risulta penalizzante nei confronti della provincia del Vco. Quest’ultima si trova infatti senza alcun rappresentante in consiglio regionale; a rappresentare il territorio c’è invece Alberto Preioni, nominato dal presidente Cirio sottosegretario alla presidenza regionale.

“Il problema della rappresentanza in regione è nato quando il numero dei consiglieri è stato ridotto da 60 a 50 - spiega Preioni, commentando la proposta che sarà discussa oggi in consiglio provinciale - . Negli anni passati ho già provato a proporre l’istituzione di un seggio fisso spettante al Vco, ma da Torino la risposta è sempre stata negativa. Per questo credo che sia quasi impossibile che una proposta del genere da parte del consiglio provinciale possa essere approvata in regione”.

“La soluzione che personalmente continuerei a proporre – prosegue Preioni – è quella di un collegio unico che riunisca Vco e Novara, in modo da ottenere un collegio come quello di Cuneo, che ha 5 seggi. L’idea nasce dal fatto che il campo d’azione del Verbano Cusio Ossola si espande anche sul lago Maggiore e sul lago d’Orta, comprendendo territori come Arona, il Vergante o Orta, che fanno parte del territorio novarese. Il tutto però preservando, ovviamente, l’autonomia delle due province istituzionali”.