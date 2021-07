Preioni (Lega): “Maltempo in Ossola: sono in contatto coi sindaci e ho allertato il governatore Cirio e l’assessore alla Protezione civile Gabusi”

“E’ in corso un monitoraggio costante della situazione, di cui seguiamo attentamente l'evolversi. Sono in contatto coi sindaci dell’Ossola, e in particolare con quelli di Crodo e Formazza, e ho allertato sia il presidente della Regione Alberto Cirio sia l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi. Stiamo predisponendo una legge per incentivare ed efficientare la pulizia degli alvei dei fiumi e anche un vademecum semplice e operativo ad uso dei nostri amministratori che si trovano alle prese con queste vere e proprie bombe d'acqua, affinché possano avere strumenti per agire subito, perché il tema della pulizia degli alvei, che sta a monte di tutto ciò, è assolutamente prioritario ed essenziale per il Vco. L’amministrazione piemontese e il gruppo Lega sono disponibilissimi a confrontarsi con il Comune di Vogogna e con quelli interessati allo scopo di arrivare alla soluzione delle pulizie e delle arginature degli alvei. In qualità di rappresentante del territorio a Torino sono pronto a fare la mia parte fino in fondo e a convocare le riunioni, carte alle mano, utili alla risoluzione di problemi di natura tecnica che non sono affatto semplici. La battaglia è assai complicata ma importante, perché purtroppo fenomeni atmosferici come quelli odierni sono e saranno sempre più frequenti”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, commentando l’ondata di maltempo che ha investito in queste ore l’Ossola e, in particolare, le valli Formazza e Antigorio, dove i danni alle infrastrutture sembrano ad una prima stima ingenti.