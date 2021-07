Stefanetta contro la Regione: "Da mesi chiediamo di pulire il Toce. Aspettiamo ci scappi il morto per intervenire?"

"Un giorno di piogge e questa è la situazione della Toce in zona Calami" scrive sui social Stefanetta postando una foto del letto del fiume.

"Sono mesi che con gli altri sindaci del territorio chiediamo a gran voce di intervenire con urgenza sull’alveo del fiume. Questa è una situazione vergognosa e non più tollerabil" continua Stefanetta.

"Il presidente Cirio è commissario straordinario di Governo per l’alluvione dello scorso ottobre, agisca e convochi immediatamente i sindaci per intervenire con una pulizia dell’alveo che possa scongiurare il disastro dello scorso ottobre" continua il primo cittadino vogognese.

"Sono passati 9 mesi, praticamente un parto, e ad oggi gli unici interventi fatti sono quelli dei comuni sulla somma urgenza e sul pronto intervento. Aspettiamo che ci scappi il morto per intervenire?" sottolinea Stefanetta.

Conclude il sindaco: "Le risorse ci sono e se non dovessero esserci si trovano, come si sono trovate per tante altre misure ad effetto" .