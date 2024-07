La perla del lago Maggiore a sostegno della perla del Monte Rosa

In seguito all’alluvione che ha colpito Macugnaga nello scorso fine settimana, il gruppo Per Stresa ha proposto una mozione al consiglio comunale e al sindaco di Stresa, per il sostegno alla comunità della Valle Anzasca.

“Stresa, essendo capofila del turismo locale, deve farsi portavoce – nel concetto della solidarietà – di aiuti e iniziative atte a supportare i comuni colpiti da queste calamità naturali - si legge nella mozione, firmata da Andrea Fasola Ardizzoia e Tommaso Coppini- . Stresa e le città del lago Maggiore vivono di turismo e di connessioni territoriali e Macugnaga, la Valle Anzasca e il Monte Rosa rappresentano una delle maggiori tipicità del nostro territorio e i comuni del Verbano possono essere primi attori nel supporto economico e logistico in questa fase delicata per la cittadina di Macugnaga”, prosegue il gruppo Per Stresa.

Per questo, il gruppo propone diverse iniziative per sostenere, economicamente e non solo, il comune di Macugnaga, con tutte le sue attività ricettive e il suo territorio. Per Stresa chiede, ad esempio, che il consiglio comunale impegni il sindaco e la giunta insieme agli altri enti territoriali che vorranno aderire all’iniziativa a raccogliere le necessità di Macugnaga, per identificare possibili soluzioni e aiuti concreti.

Inoltre, chiede che il consiglio comunale valuti una raccolta di risorse tra enti per supportare la cittadina di Macugnaga e il ripristino delle zone colpite e che si impegni a invitare tutte le attività ricettive del territorio a promuovere la Valle Anzasca con le sue bellezze naturali e il borgo Walser di Macugnaga come itinerario consigliato. Infine, chiede che il sindaco e il consiglio comunale si impegnino nella diffusione della mozione stessa agli altri comuni del lago Maggiore, per sensibilizzare e accrescere quanto più possibile l’attenzione su questo tema.