Breve ondata di caldo intenso alle porte ma calo termico a inizio settimana

Luca Sergio di MeteoLive Vco presenta l’attuale situazione meteo sul nostro territorio: "Stiamo vivendo un’estate molto dinamica con brevi ondate di caldo alternate a rinfrescate e forti temporali. Laghi alpini con neve e ghiaccio come non si vedeva da anni. È come vivere nella bambagia, il Vco in questa estate 2021 respira, le ondate di caldo non sono cosa nostra, se non per brevi periodi.

Fra oggi e domani domenica 18, le temperature si alzeranno di 8-10°C per raggiungere il picco nella giornata di lunedì 19. Avremo una breve ondata di caldo sub tropicale che farà sicuramente bene all’economia e al turismo un po’ meno al territorio alpino con l’aumento del rischio di crolli".

"Breve dicevo, perché questa ondata sarà destinata a terminare dal 20 del mese con un nuovo calo, al momento moderato, ma in grado di portare altri temporali e una nuova aria fresca. Successivamente un nuovo aumento delle temperature dovrebbe interessare il territorio, ma qui andiamo già nel lungo termine e tutto è ancora da decidere".