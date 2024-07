Venerdì dalle 18 riapre il Passo del Sempione

Dallo scorso week-end, il passo del Sempione è chiuso al traffico tra il valico e Simplon Dorf: le forti precipitazioni infatti hanno causato una colata detritica in corrispondenza della semigalleria Engi. Già da domenica sono state avviate le operazioni di sgombero per rimuovere il materiale detritico dalla sede stradale della semigalleria. Da ieri sono in corso gli interventi di pulizia e parallelamente l'USTRA ha effettuato una valutazione approfondita di eventuali danni infrastrutturali e calcoli di verifica statica, senza riscontrare carenze importanti.

I lavori di pulizia all'interno della semigalleria si concluderanno nel corso della giornata di domani, venerdì 5 luglio, e dalle ore 18.00 la strada tra il valico e Simplon Dorf sarà riaperta al traffico. Per garantire la transitabilità, nei prossimi giorni si procederà al rafforzamento provvisorio dell'opera mediante supporti aggiuntivi posati a intervalli regolari lungo la sede stradale. Le operazioni a tal fine cominceranno venerdì e finché non saranno ultimate la circolazione in loco sarà coordinata da un servizio di regolazione della viabilità.

Poiché per questo fine settimana sono previste ulteriori precipitazioni nella regione, la situazione sul posto continuerà a essere attentamente monitorata. In caso di eventi rilevanti per la sicurezza, come una colata detritica, il tratto dovrà essere nuovamente chiuso.