Case prefabbricate in legno: 3 miti popolari smentiti dai professionisti

Dato che le case prefabbricate in legno stanno raggiungendo il successo in tutto il mondo solo da un paio d’anni, non è sorprendente che ci siano ancora molti miti attorno ad esse. A tal proposito, abbiamo chiesto ad un team di esperti come Maestro Case di condividere con noi i loro segreti professionali ed alcuni pensieri, al fine di smentire tre miti popolari sulle case prefabbricate in legno.

1. Le case prefabbricate in legno sono adatte solo per le vacanze estive

Secondo gli esperti di Maestro Case, le case prefabbricate in legno sono adatte sia per la stagione estiva che quella invernale e ci sono molti esempi che provano ciò, con soluzioni convertite in abitazioni residenziali accoglienti e confortevoli.

Per coloro che stanno valutando di installare una casetta di legno in cui trascorrere la stagione estiva nella propria residenza o in una zona turistica e sanno già che sarà la soluzione ideale anche per le estati avvenire, il team di esperti di Maestro Case consiglia di progettare la struttura su misura. In caso contrario e qualora non volessi qualcosa di complesso, puoi optare per una delle tante case prefabbricate in legno già pronte.

Se pensi che le case prefabbricate in legno siano delle scatole quadrate in cui riporre i propri attrezzi da giardino, sappi che ti stai sbagliando di grosso e non dovresti limitarti a questa semplice idea. Infatti, le case prefabbricate in legno sono molto di più e, una volta progettate su misura, potranno avere quel tocco di modernità tale da renderle al passo coi tempi e di mimetizzarsi con l’ambiente circostante.

Parlando di modernità, è possibile installare grandi finestre panoramiche, terrazze di varie forme e diverse porte decorate con elementi classici, tradizionali o moderni.

Consiglio dell’esperto: se prevedi di utilizzare la casetta in legno durante tutto l’arco dell’anno, lo spessore delle pareti non dovrà essere inferiore a 10cm. Inoltre, dovrai pensare anche all’isolamento di pareti, finestre e porte: utilizza prodotti di qualità ed installa una fonte di calore interna.

Tuttavia, se necessiti di una semplice casetta di legno per le vacanze estive, potrai optare per una soluzione senza doppi vetri, con pareti spesse 5cm e priva di una fonte di calore interna.

2. Le case prefabbricate in legno sono più care

A detta degli esperti di Maestro Case, sebbene progettare una casa in legno su misura possa sembrare più costoso rispetto una casa già pronta, non ci si dovrebbe mai dimenticare che quando si progetta una struttura di questo genere, si paga solo per ciò di cui si ha bisogno realmente (nulla di più, nulla di meno).

Spesso, la scelta di una casa su misura è dovuta a causa delle dimensioni o della forma del terreno. Difatti, le case prefabbricate in legno che vengono progettate su misura, si adattano perfettamente a qualsiasi tipologia di terreno e ciò risulta essere una soluzione più economica e semplice rispetto l’ulteriore acquisto di terreno o di un’altra struttura.

Non dimentichiamoci che le casette prefabbricate di legno progettate su misura garantiscono che anche i locali vengano realizzati in maniera confortevole ed in base alle necessità dell’acquirente: in questo modo, sarai in grado di pianificare la disposizione delle stanze e dei relativi spazi in base alle tue esigenze.

Una scelta piuttosto popolare tra i clienti di Maestro Case è quella di riadattare un progetto preesistente di una casa in legno in base ai bisogni di chi dovrà viverci all’interno; ciò permette di risparmiare tempo e denaro in fase di progettazione e rende molto più facile la scelta.

Maestro Case offre diversi progetti di case prefabbricate in legno tra cui scegliere, al fine di trovare una soluzione anche per il cliente più esigente.

3. Le abitazioni di legno non sono resistenti ai fattori esterni

Un albero a cui viene fatta la giusta manutenzione con materiali di alta qualità, è in grado di mantenere intatto il suo aspetto anche dopo 30 anni.

Per coloro che chiedono quali misure adottare per mantenere le case prefabbricate in legno, gli esperti di Maestro Case consigliano di prendere in considerazione il clima e le temperature presenti nell’area in cui vivi. Dovresti anche decidere come vuoi realizzare le pareti esterne, affinché siano sempre belle sia dopo cinque che trent’anni.

Quando il legno invecchia, cambia aspetto e colore, e tale fenomeno è particolarmente influenzato dai dispositivi di protezione utilizzati. A tal proposito, gli esperti di Maestro Case consigliano di scegliere una finitura trasparente o opaca per le case prefabbricate in legno, poiché è in grado di proteggere e nutrire il legno meglio rispetto alle semplici vernici.

Passiamo ora alla protezione del legno, gli esperti di Maestro Case consigliano di applicare tale finitura su una superficie liscia e priva di granuli di polvere o residui del legno. Inoltre, è bene tener presente che la durata del trattamento dipenderà dalle condizioni atmosferiche a cui è soggetta la struttura.

Uno dei principali vantaggi delle soluzioni lucide è che, essendo un rivestimento a film sottile, è molto più facile da sostituire rispetto ad un rivestimento opaco, poiché non si sfalda ma, semplicemente, sbiadisce da solo o con il sole.

Un altro criterio da non sottovalutare quando si sceglie una finitura per case prefabbricate in legno è la frequenza con cui dovrà essere ripetuto il trattamento. Ad esempio, un lavoro di finitura con una soluzione trasparente dovrà essere ripetuto molto più spesso rispetto un lavoro di finitura con una vernice opaca.

Tuttavia, piuttosto che scegliere un prodotto non naturale al 100%, Maestro Case consiglia di applicare delle vernici colorate. Questo perché il pigmento di colore permette di bloccare i raggi UV, che cercano di abbattere le cellule presenti nella superficie del legno, con più successo rispetto una semplice vernice trasparente.

Più pigmenti colorati saranno presenti sulla superficie del legno, più lentamente invecchierà la superficie stessa e, in tal caso, la casetta sarà più resistente e duratura.

L’efficacia e la durata dei prodotti utilizzati per la protezione delle case prefabbricate in legno, dipende anche dalla quantità di legante contenuto all’interno dei prodotti. Questo perché permette di creare un film più o meno denso, il quale si occupa di proteggere la superficie del legno dall’umidità ed altri agenti esterni.

Tale protezione è importante perché le costanti fluttuazioni dell’umidità provocano l’espansione e la contrazione del legno, fenomeni che portano alla decomposizione della materia prima.

