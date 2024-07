Maltempo, Vallemaggia in ginocchio: tanti comuni ancora senza acqua ed elettricità

Arrivano dalla polizia cantonale del Ticino gli ultimi aggiornamenti sulla complessa situazione nel distretto di Vallemaggia.

“Nel corso della notte le attività dello stato maggiore regionale di condotta (Smrc) sono proseguite con l'obiettivo primario, dopo la prima fase di emergenza dedicata in particolare alle ricerche, alle evacuazioni e alle situazioni di pericolo incombente, di raggiungere le località più discoste per poter fornire un supporto alla popolazione”, si legge in una nota della polizia cantonale svizzera.

Tre pattuglie hanno raggiunto Fusio, Peccia e San Carlo per allestire degli hotspot, in modo da garantire le comunicazioni con lo Smrc e mettersi in contatto con la popolazione.

Per la giornata di oggi – 1° luglio – la priorità è il ripristino della viabilità, dell’approvvigionamento di acqua potabile, dell’elettricità e delle comunicazioni.

Questa la situazione attuale riguardante i servizi essenziali: Cevio, Bignasco e Cavergno è garantito l’approvvigionamento di acqua (non potabile) ed è presente l’energia elettrica. Quest’ultima non c’è, invece, a Mogno e Fusio, dove è invece garantita la presenza di acqua non potabile. Infine, a Menzonio, Brontallo, Prato Sornico, Peccia, Piano di Peccia e Veglia mancano sia l’acqua che l’energia elettrica.

La polizia cantonale invita la popolazione a ridurre allo stretto necessario gli spostamenti, per facilitare le operazioni di soccorso, e di non recarsi nei luoghi più colpiti dai nubifragi.