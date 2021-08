Dal Nord Ovest. Crollo palazzina, a 30 ore dalla tragedia salvato il cane Ettore

Una buona notizia a 30 ore di distanza dalla tragedia di strada Bramafame, che è costata la vita al piccolo Aron di 4 anni (oltre al ferimento della madre e di altre due persone): il cane Ettore è stato salvato dalle squadre Usar dei Vigili del Fuoco.

I pompieri sono riusciti ad individuarlo e a tirarlo fuori dalle macerie. Affidato alle cure dei veterinari, Ettore è apparso in buono stato di salute. Una buona notizia che non riesce però a coprire il dolore per la perdita di Aron, per cui nulla è stato possibile fare.