A Druogno un mese ricco di appuntamenti per grandi e piccini

Sarà un mese di luglio ricco di eventi per grandi e piccini a Druogno. Per tutto il mese sono infatti in programma numerosi appuntamenti tra musica, sport, divertimento, animazione e molto altro. Di seguito il ricco programma:

Dal 1° luglio al 30 agosto: “Happy Druogno”, il centro estivo con attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni (per informazioni e iscrizioni 3480440074).

6 luglio - ore 18.00, San Giulio: “Senti(amo)ci – festival cantastorie; inaugurazione dell’esposizione di cartoline storiche della Val Vigezzo.

7 luglio: Marcialonga panoramica, marcia non competitiva di 12 km a Druogno e le sue frazioni.

10 luglio – ore 21.00, San Giulio: “Senti(amo)ci”, teatro di ricerca sull’emblema della figura femminile.

13 luglio – ore 19.30, Mulino di Sasseglio: “L’acqua al mulino, per lo stomaco il vino”, degustazione enogastronomica con Edoardo Patrone.

14 luglio – ore 21.00, San Giulio: “Senti(amo)ci”, concerto Candle Light con il gruppo Il leone e il colibrì.

16 luglio – ore 21.00, piazza della chiesa: “Magic show!” con Alessandro Maraglia.

17 luglio – ore 21.00, San Giulio: “Senti(amo)ci”, presentazione del libro “Io sono quella ragazza” di Ilaria Tani.

19, 20, 21 luglio: Festa campestre a cura degli Alpini di Druogno.

20 luglio: torneo dei club “Giacomino Ariola”, sfida tra tifosi di Inter, Juventus, Milan e Torino a cura dell’associazione sportiva di Druogno.

20 luglio: Festa dell’amicizia di Coimo.

23 luglio – ore 21.00, piazza della chiesa: teatro dei burattini “Il principe ranocchio” con la ditta Magici Eventi.

24 luglio - ore 21.00, San Giulio: “Senti(amo)ci”, parole in concerto di Natalia Ratti con “Alpiniste”.

25, 26, 27, 28 luglio: Street food nel piazzale del campo sportivo.

28 luglio, piazzale Colonia: fiera-mercato con gli ambulanti del lago Maggiore.

30 luglio, piazzale della chiesa: ore 15.00 “Oh happy day!” con giochi e animazione; ore 18.00 “Sprizziamo…di gioia” con servizio bar e apericena; alle 21.00 “Tombolissima”.

31 luglio – ore 21.00, cinema parrocchiale: “Senti(amo)ci”, cineforum con proiezoine del cortometraggio “Mele rosse” di Enrico Pietrobon.