In Piemonte parte il servizio Move-in dedicato ai veicoli inquinanti

Air- Connected Mobility è Telematics Service Provider (TSP) ufficiale di Regione Piemonte per il progetto Move-In, volto a premiare una guida consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) è un servizio che promuove modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli. Con Move-In, i cittadini proprietari di veicoli soggetti a limitazioni della circolazione possono circolare all’interno di una soglia chilometrica rispetto ai divieti di circolazione giornalieri o orari, monitorabile in base all'uso effettivo del veicolo e allo stile di guida adottato.

Aderendo all’iniziativa, attivabile su base volontaria, il cittadino si impegna a rispettare la soglia dei chilometri percorsi sul territorio dei Comuni partecipanti, assegnati al suo veicolo su base annuale, limitando, in tal modo, le emissioni del proprio veicolo.

Grazie all’innovativo sistema di analisi dei dati di guida che rilevano, nel pieno rispetto della privacy, non solo i chilometri percorsi, ma anche gli stili di guida su base di fenomeni quali ad esempio frenate e accelerazioni brusche, il progetto premierà uno stile di guida virtuoso a basse emissioni di CO2 con l’aggiunta di chilometri bonus da percorrere nei Comuni aderenti.

Una scatola nera (black-box) installata a bordo del veicolo calcolerà i chilometri percorsi permettendo agli utenti di controllare chilometri residui di percorrenza nelle aree soggette a limitazioni sino al termine dell’anno di adesione al servizio. Sarà comunque sempre possibile per il conducente e cittadino visualizzare i chilometri residui via app o dal sito web.

L’adesione al progetto comporta:

30 € per l’installazione della black-box Air

20 € annuali per la fornitura del servizio in formule di abbonamento di 1, 2 o 3 anni

Marco Robbiano, Project Leader, Air-Connected Mobility, commenta: “Come già con la Regione Lombardia, siamo fieri di trovarci nuovamente al fianco della Pubblica Amministrazione nella lotta alle emissioni in consapevolezza dell’inclusività sociale. L’iniziativa Move-In infatti rappresenta un’importante passo avanti nell’uso della tecnologia per bilanciare obiettivi di equità sociale e la riduzione delle emissioni. Instaurare e premiare comportamenti virtuosi permette ai cittadini di continuare a spostarsi con i propri mezzi, riducendone l’impatto ambientale.

“Mettiamo orgogliosamente a disposizione la nostra tecnologia e la passione per l’elaborazione dei dati di mobilità per continuare a promuovere una visione del dato di guida più ampia che in ottica mobilitech informi sempre più ambiti a beneficio di cittadini e istituzioni.”

Air- Connected Mobility

Air- Connected Mobility fornisce l’unica visione end-to-end dei dati di mobilità, dal singolo automobilista al fleet manager, fino ai dealer e la Pubblica Amministrazione. Air è un’azienda visionaria con l’obiettivo di migliorare la mobilità su ruote rendendola più sicura, efficiente e rispettosa di cittadini e ambiente