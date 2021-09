Camera di Commercio, proseguono le iniziative per l'internazionalizzazione d’impresa

Riprende il percorso formativo gratuito sull’internazionalizzazione organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nell’ambito del progetto Interreg “TRANSFORM – TrasFormAzione e imprenditorialità aperta”.

Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, mercoledì 22 settembre 2021 è in programma il webinar dal titolo “La gestione delle procedure doganali negli scambi con l’estero” che si svolgerà online dalle ore 14.00 alle 18.00.

Nel corso dell'incontro, di livello base-introduttivo, verrà presentata una panoramica delle tematiche in materia doganale (classificazione delle merci, origine, valore, restrizioni), per comprendere come gestire correttamente le operazioni con l'estero. Il relatore Massimiliano Mercurio, esperto in materia doganale e docente Ceipiemonte, aiuterà inoltre i partecipanti ad approfondire aspetti pratici e possibili criticità derivanti da una non corretta programmazione degli scambi internazionali.

Il percorso formativo si concluderà il 15 novembre, con un webinar dedicato agli aggiornamenti normativi e ai criteri per una corretta determinazione dell'origine delle merci.

Tra le azioni promosse dall’Ente camerale per favorire l'apertura delle imprese sui mercati esteri rientra anche l'organizzazione di una collettiva, realizzata in collaborazione con l'Azienda Speciale E.V.A.E.T. e Ceipiemonte, alla fiera “The Big 5 Show”, evento leader del settore edilizia nell'area del Golfo.

Otto le imprese del territorio che hanno preso parte alla 41a edizione della rassegna, svoltasi a Dubai dal 12 al 15 settembre: Rubinetterie Eurorama S.p.a., Ferplast S.r.l., Idrosfer Negri S.r.l., IVR S.p.A., Nuova Osmo S.r.l., Rubinetterie Ritmonio S.r.l., V.A. Albertoni S.r.l. e Vifra S.r.l.

Per quanto riguarda il webinar del 22 settembre, l'adesione è gratuita e su prenotazione, compilando il modulo online disponibile, unitamente al programma, sul sito www.pno.camcom.it. Il link per la partecipazione verrà inviato agli iscritti entro la mattina stessa dell'evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Camera di Commercio (Servizio Promozione: promozione@pno.camcom.it - telefono 0323.912.803).