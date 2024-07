Cuore d'oro Fulgor, i rossoverdi in aiuto di Macugnaga e del Vogogna Calcio

La Paffoni Fulgor Basket, orgogliosamente fiera di rappresentare il territorio del Vco in tutta Italia da ormai più di vent’anni, proprio nell’ottica della sua valenza in ambito sportivo ma anche sociale, comunica fin da ora che metà del ricavato degli scrimmage e dei test pre stagionali contro Vigevano per il memorial Bertolazzi il 30 agosto, e del torneo al Pala Cipir del 14 e 15 settembre, sarà devoluto a favore della comunità di Comune di Macugnaga, duramente colpita dall’alluvione del fine settimana ed al Calcio Vogogna, che ha riportato danni ingenti al suo campo.

Questo nell’ottica di una attenzione e sensibilità nei confronti di un territorio che con orgoglio rappresentiamo.