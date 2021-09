La pioggia s’accanisce sulle strade di Olgia

Lavori in vista a Olgia. L’amministrazione comunale di Re ha pianificato alcuni interventi urgenti di manutenzione straordinaria della pavimentazione della frazione, compromessa in alcuni punti dalle forti piogge di quest’anno. I lavori, concentrati in particolare in via della Fila, sono stati affidati alla ditta “Angi Maurizio” di Premosello Chiovenda per un importo di 24.024 euro. Le opere riguarderanno, nello specifico, il rifacimento della pavimentazione in ciottoli per circa 130 metri quadrati e la posa di lastre e cordoli di beola.