La pioggia non ferma la tradizionale mostra bovina

La pioggia e il maltempo hanno in parte limitato l’affluenza ma in molti non hanno comunque voluto mancare a quello che è ormai un appuntamento imperdibile dell’ottobre vigezzino: la Mostra Bovina, giunta quest’anno alla sua 39esima edizione.

Un momento molto atteso soprattutto da loro, gli allevatori vigezzini, che domenica mattina hanno raggiunto il Centro del fondo con i capi bovini per la fiera e per partecipare al consueto concorso per razze e categorie.

I capi sono stati esaminati dai tecnici Arap e dall’esperto multi razza Pier Carlo Ferrero, di Carmagnola. Nella razza pezzata rossa, prima e seconda classificata nella categoria animali giovani l’azienda di Francesca Ielmoli; terzo azienda Bruno Barbieri. Categoria animali adulti: 1° azienda Bruno Barbieri, 2° e 3° azienda Ielmoli Francesca. Nella Razza bruna, per la categoria animali giovani: 1° azienda Pietro Ferraris, 2° azienda Fabrizio Zani, 3°azienda Bruno Barbieri; animali adulti: 1° azienda Lauro Berini; 2° azienda Pietro Ferraris; 3° azienda Andrea Puliani. Nella razza bruna originale, per la categoria animali giovani: 1° e 2° azienda Rita Pensa; 3° azienda Francesco Bona. Categoria animali adulti: 1° azienda Rita Pensa; 2° azienda Angela Ceriotti; 3° azienda Matteo Sana.