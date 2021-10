Questa sera il consiglio comunale domese torna a riunirsi nella Sala Storica

Torna a riunirsi questa sera il Consiglio Comunale domese. E' convocato l'assemblea per questa sera alle 21 e tornerà a svolgersi nella sala storica del Municipio. Quattro i punti in discussione.La nomina delle commissioni consiliari, si voterà poi la nuova commissione elettorale comunale, quella formare e aggiornare gli albi dei giudici popolari, e al quarto punto si dovrà votare l'elezione di due rappresentanti del consiglio comunale in seno alla Commissione Consultiva per l'Agricoltura.