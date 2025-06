Si parla di tassa rifiuti in consiglio comunale

Sarà la discussione sulle tariffe della tassa rifiuti 2025 l’argomento che certo interesserà di più i crevolesi nella seduta consiliare di martedì 24 giugno, ore 20 e 30. Una seduta che vede anche la regolamentazione dell’uso della palestra delle Scuole Casetti ma anche la ratifica della cariante urbanistica al piano regolatore che riguarda l’esercizio di coltivazione di cava Lorgino. Poi molti punti tecnici sull’alienazione di proprietà comunali o le quote dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria e le perizia di stima per l’alienazione di proprietà collettive del Comune. Oltre a variazioni di bilancio e l’estensione anticipata di un mutuo.