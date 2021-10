Le previsioni meteo per il fine settimana

Una perturbazione atlantica sta cominciando ad interessare le regioni del nordovest italiano, mentre al meridione continua l'azione di un ciclone mediterraneo, posizionato a sudovest delle coste ioniche siciliane. “La perturbazione atlantica – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - comincerà a determinare un peggioramento più deciso del tempo sulla nostra regione in giornata, quando sono attese piogge diffuse e nevicate oltre i 1600 m. Domenica ancora una giornata all'insegna del mal tempo diffuso a causa delle intense correnti umide da sud legate alla perturbazione. Lunedì pomeriggio una rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali determinerà ampie schiarite e condizioni di foehn estese”.

SABATO 30 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni: in mattinata attese le prime precipitazioni sui rilievi occidentali, in progressiva estensione al resto della regione dalla tarda mattinata. Attenuazione dei fenomeni in serata, quando rimarranno sparsi e per lo più confinati sul settore orientale. Nevicate sulle Alpi oltre i 1600-1700 m. Zero termico: in diminuzione al mattino sulla fascia montana e pedemontana alpina fino ai 2000-2100 m, stazionario altrove sui 2500-2600 m. Generale rialzo dalla tarda serata, fino ai 3000 m a sud e 2700 m a nord. Venti: forti da sud sulle Alpi e moderati o localmente forti da nord-nordest sull'Appennino. Ventilazione debole da est-nordest altrove.

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni: diffuse, deboli o moderate, con possibili picchi forti sui rilievi di confine meridionali. Attenuazione in serata a partire dal settore occidentale. Quota neve sui 1800-2000 m. Zero termico: in ulteriore graduale aumento fino ai 2700 m a nord e 3100 m a sud. Venti: moderati meridionali in montagna e deboli localmente moderati da est[1]nordest altrove