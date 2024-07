Rifiuti in strada a Domodossola: "ConSer Vco non li ritira, servizio inaccettabile"

In un periodo in cui si è spesso parlato di ConSer Vco e degli aumenti della tassa sui rifiuti nel Vco, alcuni cittadini esprimono il proprio disappunto per la scarsa qualità del servizio di ritiro rifiuti. In particolare, a scriverci è una lettrice residente a Domodossola, per segnalare un disservizio in via Castellazzo.

“Ormai succede troppe volte – scrive – che il giovedì sera le attività commerciali lascino i cartoni sul marciapiede per essere ritirati il venerdì mattina. Cosa che, però, non avviene”.

“Anche questa settimana la stessa cosa – sottolinea la nostra lettrice – Non li hanno ritirati. Abbiamo chiamato ConSer Vco, che ci ha assicurato che la mattina successiva li avrebbero ritirati. E invece sono ancora lì”.

“È inaccettabile che paghiamo la Tari per avere un servizio così. Intanto, in questi giorni ha piovuto e i cartoni si sono inzuppati; ora rimarranno lì fino al prossimo venerdì. E non è la prima volta, è diventata un’abitudine. Pretendiamo un servizio efficiente, visto che la Tari la paghiamo eccome” conclude la cittadina domese.