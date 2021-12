Crevola: reperiti altri fondi, al via il nuovo lotto di lavori a Villa Renzi. VIDEO

Sono stati appaltati i lavori a Villa Renzi, a Preglia di Crevoladossola, per un ammontare di circa 160 mila euro. Circa 100 mila euro sono arrivati ad inizio autunno grazie ad un contributo statale.

I lavori prevedono interventi di rinforzo strutturale la sostituzione dei serramenti del piano terra

“Nelle ultime due settimane – ci racconta l’assessore Andrea Cogliandro - abbiamo ricevuto buone notizie che consistono in circa 160 mila euro che riceveremo dalla Regione su fondi legati a un bando al quale abbiamo partecipato a giugno 2020; a questi si aggiungono 107 mila euro che ci darà il Ministero dei Beni culturali e per una richiesta che abbiamo fatto quest'anno. Andremo a completare il lotto di lavori di circa 460mila euro con una parte dei fondi che arrivano da una causa che il comune ha vinto con Enel, causa che ha portato nelle casse comunali, come ha spiegato l'assessore Allegri durante il consiglio di venerdì scorso, circa 360 mila euro”.

Il nuovo lotto prevede interventi su tutti gli impianti elettrici, sul riscaldamento con la previsione dell’installazione dell'ascensore, sulla sistemazione del piano interrato e piano terra.

“Fortunatamente – conclude l’assessore - la maggior parte di questi interventi sono finanziati da fondi esterni che siamo andati a cercare”.