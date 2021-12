Se già è importante occuparsi dell’igiene e della disinfestazione della propria casa, immaginiamoci in ambiti più ampi, dove sono presenti lavoratori o clienti, anche in numero alto. Esistono dei luoghi specifici dove la guardia deve essere sempre tenuta alta: una azienda che si occupa di disinfestazione aziende e privati è in grado di applicare i protocolli necessari ad ogni circostanza specifica. La disinfestazione è una materia volta ad andare a debellare e a impedire il proliferare di agenti patogeni e parassiti. Riguarda diverse specie di animali ritenuti infestanti, in genere insetti ma anche mammiferi (roditori) e uccelli (piccioni, gabbiani eccetera). Alcuni animali, come i topi, non sono pericolosi solo per se stessi ma anche perché ne attraggono degli altri, per esempio hanno dei parassiti a loro volta che sono pericolosi quanto e più di loro.

I luoghi più a rischio di infestazione sono quelli dove è contenuto del cibo, ad esempio luoghi con magazzini, industrie alimentari, dove possono infilarsi facilmente parassiti e germi, insetti eccetera.

Questo perché trovano ampio fattore di crescita: spesso si tratta anche di luoghi abbastanza riscaldati che creano un ambiente favorevole, dove non solo c’è comfort ma anche nutrimento per questi animali.

I professionisti che si occupano di disinfestazione conoscono tutte le fragilità insite nei diversi ambienti in cui potrebbero proliferare agenti infestanti. Per questo se abbiamo sospetto che sia incorso una infestazione o se dobbiamo scongiurare qualche dubbio in merito sono le persone migliori a cui rivolgersi.

Nei casi aziendali poi, prevenire è sempre meglio che curar invece di aspettare che la situazione degeneri, o di avere dei danni sia dal punto di vista materiale che di immagine, meglio periodicamente fare controllare a fondo la propria attività.

Molte volte è difficile riconoscere i primi segnali di infestazione. Possono riguardare anche agenti patogeni contenuti nelle acque, perché davvero si diffondono ovunque. Naturalmente una buona ditta che si occupa di disinfestazione utilizzerà delle tecniche, dei materiali e degli strumenti oltre che dei prodotti completamente ecocompatibili e non tossici proprio per non andare a peggiorare la situazione. Se per debellare degli insetti, ad esempio, venissero utilizzati dei prodotti ancora più pericolosi della salute degli animali stessi non si potrebbe certo avere la sicurezza che invece i professionisti della disinfestazione mirano a ripristinare: ma non c’è assolutamente questo pericolo proprio perché vengono utilizzate strategie predefinite, protocolli affidabili, fornendo un servizio impeccabile e di qualità. Un’altra utilità che porta entrare in contatto con questi tecnici è quella di scoprire un modo per prevenire eventuali future contaminazioni.

E questo è molto utile perché chi ha avuto un problema con agenti infestanti evidentemente possiede dei locali che hanno delle caratteristiche intrinseche che portano a giungere alla infestazione. Per cui, parte del lavoro è quella di insegnare a gestire i punti di rischio e trasformare la salubrità dei propri ambienti in un punto di forza.

Basta semplicemente prendere un appuntamento per un sopralluogo o, nei casi in cui è necessario, effettuare una chiamata d’urgenza per un intervento celere: è meglio comunque non perdere mai tempo prezioso, soprattutto in casi di infestazione.