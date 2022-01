Covid, a Crodo torna la spesa a domicilio

A Crodo torna il servizio di consegna a domicilio della spesa grazie ai volontari dell’Aib, come spiega il sindaco Ermanno Savoia: “Visto il sensibile aumento dei contagi da Covid-19 e la necessità di svolgere la quarantena o l’isolamento domiciliare per coloro che sono venuti a contatto con il Virus, l’Amministrazione comunale tramite la Squadra Antincendi boschivi Valle Antigorio e Formazza, ha nuovamente organizzato un servizio alla cittadinanza in difficoltà o in isolamento domiciliare, per l’approvvigionamento di generi di prima necessità e farmaci urgenti”.

Le persone anziane, con disabilità, isolate, in quarantena ed in isolamento domiciliare che alla luce delle disposizioni restrittive che necessitano di aiuto potranno contattare il negozio di fiducia entro le 10 del mattino nei giorni di apertura, concordare la spesa ricordandosi di lasciare l’indirizzo, il numero di telefono.

In seguito i volontari, muniti di tutti i dispositivi di sicurezza, consegneranno la spesa senza entrare in casa dell’utente.