Parco Val Grande, prorogato il contratto della caserma dei forestali di Colloro

Sarà prorogato di altri 29 anni il contratto di comodato d'uso tra il Comune di Premosello e il Parco Val Grande per l'ex scuola elementare di Colloro, che ospita i Carabinieri Forestali.

L'amministrazione ha accolto qualche settimana fa la richiesta dell'Ente Parco dopo l'approvazione del progetto di riqualificazione con fondi straordinari del programma 'Parchi per il Clima 2019' e del successivo finanziamento del MiTE del 2021 per l’intervento da 144mila euro di efficientamento energetico e recupero del primo piano per gli alloggi del Comando Stazione del Raggruppamento Carabinieri Parchi.

L’Ente ha fatto presente che il ministero dell’economia e delle finanze ha ammesso le spese di miglioramento edilizio solo se il periodo di disponibilità degli immobili oggetto d’investimento è proporzionale ai costi sopportati, da qui la necessità di anticipare la proroga di qualche anno rispetto alla scadenza naturale dell'accordo.