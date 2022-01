Cisl, Giorgio Bizzarri rieletto segretario dei pensionati piemontesi

Con 38 voti su 40, Giorgio Bizzarri è stato rieletto segretario generale della Fnp Cisl Piemonte al termine dell'XI Congresso della federazione, svolto allo Starhotel Majestic di Torino nei giorni 26 e 27 gennaio, con la partecipazione di 104 delegati. Confermati in segreteria regionale anche Franca Biestro della Fnp Cisl Alessandria-Asti e Francescantonio Guidotti della Fnp Cisl Piemonte Orientale.

Al congresso regionale della federazione dei Pensionati Cisl, che raggruppa in Piemonte più di 105mila iscritti, sono intervenuti, tra gli altri, il segretario della Fnp nazionale, Emilio Didonè, e il segretario generale Cisl Piemonte, Alessio Ferraris.

Bizzarri, classe 1953, nato a Domodossola ma torinese d’adozione, ha una lunga carriera sindacale alle spalle. Nel 1972 entra a lavorare in Fiat e si iscrive subito alla Cisl. Operatore sindacale a tempo pieno dal 1978, nel 1989 diventa componente della Segreteria Fim Torino. Nel 2000 fa il suo ingresso nella Segreteria Cisl di Torino, dove rimane fino alla pensione, occupandosi di organizzazione, servizi e politiche sociali. Nel 2017 viene eletto segretario generale della Fnp Torino-Canavese e nel marzo 2021 della Fnp Piemonte.

“Vogliamo essere sempre più nella nostra regione – ha detto Bizzarri subito dopo la sua rielezione – una comunità che sappia dare speranza e che, guardando alla centralità della persona, operi per la coesione sociale e perché gli anziani siano considerati sempre più una risorsa e non un peso per la società. La Fnp, a tutti i livelli, rappresenta una categoria fortemente confederale”.