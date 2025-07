Ancora un successo per il corso "Donne nei consigli di amministrazione"

Si è conclusa martedì 1° luglio l’edizione 2025 del corso “Donne nei consigli di amministrazione”, promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e dal suo comitato per l’imprenditoria femminile, in collaborazione con Istud Business School.

Anche per questa seconda edizione l’iniziativa ha registrato ampia adesione tra imprenditrici, libere professioniste e lavoratrici dipendenti del territorio, interessate a candidarsi per la prima volta in consigli di amministrazione di società pubbliche e private o già presenti nei board. Sedici le candidate selezionate, provenienti dalle province di Biella, Novara, Vercelli e Vco e coinvolte in un percorso di crescita lavorativo e personale pensato per sviluppare il proprio talento e la rete di relazioni, a cui hanno potuto accedere gratuitamente grazie all’ente camerale.

“L’inclusività di genere nelle imprese è un tema su cui il sistema camerale si è speso molto negli ultimi anni - ha dichiarato Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte -. Unioncamere, in collaborazione con il dipartimento per le pari opportunità, ha infatti svolto il ruolo di soggetto attuatore per i bandi di contributo del 2023-24 e del 2025 finalizzati all’ottenimento della certificazione di parità di genere da parte delle piccole e medie imprese italiane. Siamo consapevoli del valore aggiunto che le donne possono apportare all’economia e questo corso è uno degli elementi per arrivare ad abbattere quel soffitto di cristallo che blocca la completa realizzazione femminile anche in questo ambito”.

Elisabetta Belletti, presidente del comitato imprenditoria femminile ha aggiunto: “Dopo il successo del primo corso nel 2024, il comitato ha riproposto l’iniziativa raccogliendo di nuovo un ottimo numero di partecipanti che intendevano acquisire le competenze e le sicurezze per sedere in un consiglio di amministrazione. Segno che, da parte delle donne, il desiderio di partecipare ai tavoli decisionali ha trovato un supporto il cui valore è riconosciuto. Auspichiamo che il percorso formativo possa proseguire anche in futuro, diventando un punto di riferimento per il territorio”.

Governance aziendale, gestione del rischio, business acumen, gestione delle relazioni e self empowerment sono stati gli argomenti principali trattati durante il percorso, a cui hanno partecipato Roberta Barge, Anna Bonavera, Paola Daverio, Houda Delmaki, Maria Chiara Demagistri, Anna Maria Di Sessa, Barbara Greggio, Marta Moiso, Antonella Mosca, Francesca Paffoni, Chiara Pesce, Alessandra Possis, Vera Ramon, Erica Righini, Marta Spedicato e Valentina Witman.

Il corso si è articolato in oltre 30 ore di formazione: a fronte di una frequenza pari ad almeno l’80% e al superamento di un test finale è previsto il rilascio di open badge e l’inserimento in una community of practice, accessibile dal sito della Camera di Commercio e creata per favorire la visibilità dei profili delle partecipanti, agevolare il networking e la condivisione di risorse e informazioni utili.

Maggiori informazioni sul corso e sulle iniziative del comitato per l’imprenditoria femminile possono essere richieste alla Camera di Commercio scrivendo a promozione@pno.camcom.it oppure al numero 0321.338.265.