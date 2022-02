A Domobianca365 San Valentino è sulla neve

I prossimi giorni a Domobianca365 si preannunciano ricchi di emozioni, adrenalina ma anche di romantiche discese di coppia e pause relax nei ristori della località sciistica di Domodossola.

Lunedì prossimo, nel giorno di San Valentino, a Domobianca365 si potrà sciare con la action: “Due cuori uno Skipass”. Il 14 febbraio, per celebrare la festa degli innamorati, si potrà infatti sciare in due, pagando solo il prezzo di uno skipass. La promozione è dedicata a tutte le coppie, amici e famigliari con la formula 2x1. Il secondo skipass sarà regalato da Domobianca365.

Per rendere ancora più divertente la giornata a tutti gli ospiti della località sarà chiesto di scattare una foto e poi di postarla sui social (Instagram e Facebook) con l'hashtag #duecuoriunoskipass, menzionando Domobianca365. Le immagini più romantiche e divertenti saranno condivise sui social di Domobianca365.

L’offerta è valida solo acquistando i due skipass al prezzo di uno alla biglietteria di Domobianca365.

Grazie all’innevamento artificiale, a Domobianca365 anche nei prossimi giorni è possibile sciare sulle piste Selva Grande, Prel e Prati - servite da tre seggiovie - su almeno 40 centimetri di ottima neve. Sempre aperto anche lo skilift Baby e due tapis roulant.

Venerdì 11 febbraio spazio dalle 19 alle 23 allo sci notturno con una tariffa di 20 euro intero e 16 euro ridotto.

Molto attesi e sempre frequentatissimi gli après ski del venerdì al LuseBar con la musica del Dj Set, birre e cocktail. La domenica - dalle 13 – il djset è alla alla Baita Motti sulla meravigliosa terrazza con vista spettacolare sulla piana di Domodossola e dalle 15.30 si sposta al LuseBar.

Quattro i punti ristoro di Domobianca365. La nuova pizzeria dell’ex Rifugio Lusentino. Rifugio Baita Motti, self service con terrazza con piatti delle tradizione montana e ossolana, LuseBar alla partenza degli impianti e lo SkiBar, all'arrivo della seggiovia Prel per godersi oltre al cibo anche una panorama mozzafiato sulle montagne circostanti.

Per chi vuole apprendere l’ABC dello sci o per chi vuole perfezionare tecnica e performance sulla neve sempre a disposizione la Scuola Sci di Domobianca con i suoi esperti maestri. Il servizio di noleggio sci garantisce a tutti la possibilità di sciare con attrezzature di alta qualità sempre perfette e sanificate.

Sabato e domenica a Domobianca365 si scia con tagliandi giornalieri da 33 euro, ridotto a 26 euro per under 14, over 65 e residenti nel comune di Domodossola, mentre in settimana il costo dello skipass è scontato a 26 euro, ridotto a 21 euro. Tutti gli skipass sono acquistabili online o direttamente alla biglietteria di Domobianca365.

Tutte le informazioni e la biglietteria online sul sito www.domobianca365.it

Domobianca è “La Montagna vicina”- una stazione sciistica a 20 minuti di auto dal centro di Domodossola nella provincia del Verbano Cusio Ossola in Piemonte. Conta su 20 chilometri di piste di tutti i livelli di difficoltà, servite da 4 seggiovie, 2 sciovie e con 3 tapis roulant per avviare alla pratica dello sci i più piccoli. Sono presenti 3 punti di ristoro per un totale di oltre 600 posti a disposizione nella stagione invernale, una Scuola Sci, servizi di noleggio dell’attrezzatura. La stazione è innevata anche grazie a un impianto artificiale che copre 10 km di piste. Sede di numerose gare a livello agonistico è spesso scelta come località di allenamento dalle squadre nazionali di sci. Domobianca365 è a 140 km da Milano, 110 da Novara e Varese, 100 da Lugano (CH). La stazione fa parte del Gruppo Altair che ne ha rilevato la proprietà nel 2019.







www.domobianca365.it, Social Facebook e Instagram, #domobianca365