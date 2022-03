Gli enti pubblici del Nord Ovest tagliano il debito

Nuovo taglio dei debiti. Nel 2021, le amministrazioni pubbliche locali delle tre regioni del Nord Ovest hanno ancora ridotto il loro indebitamento consolidato. In particolare, quello delle amministrazioni locali piemontesi è sceso a 10,198 miliardi, oltre 2,5 miliardi in meno rispetto al 2016, quando ammontava a 12,728 miliardi. Le amministrazioni pubbliche valdostane hanno portato l'indebitamento consolidato a 183 milioni dai 419 di sei anni prima e quelle liguri a 2,164 miliardi a fronte dai 2,452 del 31 dicembre 2016.

A riferire questi dati è la Banca d'Italia, il cui rapporto evidenzia che negli ultimi sei anni l'indebitamento consolidato degli enti pubblici di Piemonte e Valle d'Aosta è sceso ininterrottamente, mentre le amministrazioni locali avevano fatto registrare un aumento nel 2020. Rispetto a fine 2016, gli enti valdostani hanno tagliato di oltre il 56% il debito consolidato, mentre nello stesso periodo il calo dei piemontesi è risultato del 20%.

Comunque, il debito pubblico delle amministrazioni pubbliche piemontesi non è più tra i tre maggiori in Italia, in valore assoluto; al 31 dicembre scorso, infatti, hanno denunciato un indebitamento più alto la Lombardia (10,564 miliardi), la Campania (10,350 miliardi) e il Lazio (16,058 miliardi). Il Piemonte, quindi, è risultato al quarto posto. E la Valle d'Aosta all'ultimo.