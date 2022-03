Sei al punto in cui la vecchia caldaia ormai è datata e è molto più conveniente cambiarla? Un tecnico specializzato può aiutarti a portare a termine la sostituzione caldaia Beretta. Se già avevi un prodotto a questo marchio è del tutto probabile che tu voglia di nuovo una caldaia Beretta, sennò a maggior ragione è ora di provare questo prodotto per sperimentare finalmente la tutela fornita da un grande marchio italiano. Beretta oltretutto offre anche una opportunità in più, quella di dare una estensione della garanzia di 2 anni. Portandoli a 5, in modo da avere per tutto questo tempo la possibilità di avere degli interventi senza dover spendere nulla, anche per la sostituzione dei pezzi di ricambio originali.

Quali sono le informazioni utili da avere quando arriva il momento di sostituire la caldaia? Prima di tutto bisogna avere la certezza che sia la scelta giusta: la tua caldaia ha almeno 10 anni? Di solito una caldaia dura questo periodo di tempo, massimo 15 anni, dopodiché deve ricevere così tanta manutenzione che non conviene più tenerla e oltretutto i suoi consumi non sono più ottimali. In questo periodo di tempo, poi, i grandi marchi italiani hanno pensato di andare a produrre e a incrementare le tecnologie che portano ad un utilizzo decisamente migliore e a consumi decisamente più bassi con un conseguente risparmio in bolletta.

In molti hanno ancora le vecchie caldaie tradizionali che andranno sostituite con caldaie a condensazione, anche perché le caldaie a camera stagna non vengono più prodotte all’interno dell’Unione Europea né da marchi affidabili.

Qualche segnale che dà la certezza che è ora di cambiare la caldaia.

A parte l’età del dispositivo e probabilmente anche i suggerimenti del tecnico che è deputato a controllarla e pulirla periodicamente, altri segnali che al momento di sostituire la caldaia sono il fatto che essa comincia a emanare un cattivo odore durante il suo funzionamento. Questo cattivo odore potrebbe essere sicuramente il frutto di perdite e di esalazioni del combustibile. Un altro brutto segnale è sicuramente un rumore più forte del solito: che si accompagna anche con una incapacità di riscaldare in maniera adeguatamente veloce e l’acqua per i sanitari. La sostituzione di una vecchia caldaia con una nuova può essere resa possibile anche grazie a incentivi statali che permettono di andare a detrarre fino a 65% dell’acquisto e della installazione di un prodotto più ecologico. Che sia più sostenibile dal punto di vista ambientale, sia per come è stato prodotto, sia per le tecnologie che riducono le emissioni di fumi nell’atmosfera.

Per avere una consulenza da parte di un tecnico del centro dell’assistenza bisogna riparare un po’ quali sono le caratteristiche della abitazione e quali siano i bisogni della famiglia che deve utilizzare la caldaia: dato l’investimento rimane comunque che non si deve andare a sbagliare il prodotto. Meglio investire un po’ di più che puoi trovarsi a pagare bollette esponenziali o a contattare continuamente il tecnico che controlli un prodotto che magari non funziona come dovrebbe.