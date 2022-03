Come scommettere sui cavalli – Guida di base per principianti

Se hai mai scommesso sulle corse di cavalli nella tua vita, dovresti sapere che ci sono molti modi diversi per scommettere su questo sport e fare soldi con esso, e qui ti mostreremo quali sono i modi più comuni per vederti sui siti di scommesse come 22Bet accesso nelle corse di cavalli.

Poiché le corse di cavalli sono, di per sé, una scommessa imprevedibile e abbastanza difficile da ottenere, ci sono modi e tecniche utilizzate dai professionisti delle scommesse e dagli intenditori di corse di cavalli che aiutano ad aumentare il profitto complessivo e limitare le perdite di probabilità. Condividiamo questo tipo di tecnica con te qui.

Come scommettere sulle corse di cavalli

Scommettere sulle corse di cavalli è una delle attività più popolari offerte dai siti di scommesse in tutto il mondo, con milioni di scommettitori che seguono le gare su più piattaforme di scommesse contemporaneamente! Con centinaia di gare che si svolgono ogni settimana in tutto il mondo, sei sicuro di trovare i corridori migliori per te.

L'ippica è uno degli sport più facili su cui scommettere e le scommesse sportive sono progettate per darvi quante più informazioni possibili prima di fare la vostra scelta. Se sei nuovo in questo mondo, la prima cosa da fare è scegliere un sito di scommesse che risuoni con te e che offra il tipo di servizio che stai cercando.

Verifica se hanno i metodi di pagamento adatti a te e controlla se forniscono i mercati di corse di cavalli che stai cercando.

Quindi vai alla piattaforma di corse di cavalli che hai scelto, dove troverai un elenco di tutti gli eventi in tutto il mondo che stanno per iniziare. Prenditi il ​​tuo tempo per cercare la razza, il cavallo e il tipo di scommessa giusti su cui scommettere. Una volta che sei soddisfatto della tua scelta, inserisci semplicemente la tua scommessa sulla scheda scommesse prima di fare clic su "Piazza scommessa".

Come funzionano le quote in una corsa di cavalli

Se non conosci le corse di cavalli, non preoccuparti: le probabilità sono abbastanza facili da capire. Le quote nelle corse di cavalli funzionano come qualsiasi altro meccanismo di quote, mostrando qual è la probabilità teorica che un cavallo vinca davanti al resto del campo.

Prendiamo come esempio il mercato dei vincitori. Se un cavallo ha una probabilità di 3/1 di vincere, guadagnerai $ 3 di profitto su una scommessa di $ 1 se vinci, più riavrai la tua puntata. Se avessi scommesso $ 2, avresti realizzato un profitto di $ 6 in aggiunta alla tua scommessa. Le scommesse Direct-to-win come queste sono davvero semplici e sono il modo migliore per iniziare la tua esperienza di scommesse sulle corse.

Le quote mostrate qui sono le quote standard europee, generalmente utilizzate nelle corse di cavalli. Tuttavia, alcuni siti offrono anche lo standard decimale per le corse di cavalli.

Alcune tecniche e buone opzioni di scommesse sulle corse di cavalli

Sfortunatamente, non esiste una formula definitiva per garantire scommesse vincenti sulle corse dei cavalli. La fortuna è sempre cruciale quando scommetti su qualsiasi sport e questo vale anche per le corse. Tuttavia, puoi aumentare le tue possibilità di vincere una scommessa sulle corse di cavalli migliorando le tue conoscenze prima di iniziare.

Ad esempio, la lettura di rapporti e analisi può darti un'ottima indicazione di quali cavalli sono adatti alle condizioni del corso. Un cavallo che ha vinto tre delle ultime quattro gare senza difficoltà potrebbe essere una buona scommessa per te.

Allo stesso modo, potrebbe valere la pena evitare un cavallo che è fuori forma e porta troppo peso. Il miglior consiglio per la corsa che chiunque può darti è "fai la tua ricerca", più ricercherai, meglio farai nei risultati delle gare. Senza contare che ci sono numerosi siti web su Internet che offrono statistiche e riepiloghi dei risultati.